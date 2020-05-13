Конец одной сказки. Полиция расследует - было ли насилие в семье Сильдару?

Отец спортсменов Тынис пояснил тогда, что дочь отправилась домой из-за начала учебного года, а Хенри травмировал спину. Большой трагедии из-за пропуска турнира в Новой Зеландии никто не делал, поскольку Сильдару готовилась к выступлению на Всемирных экстремальных играх в США (X Games).

Дом перешел к Келли

Для беспокойства, однако, была совсем другая причина. В Новую Зеландию отправилась также 35-летняя Лилиан Талвинг (мать Келли и Хенри), чтобы попытаться еще раз спасти свой гражданский брак с 38-летним Тынисом Сильдару, отцом и тренером детей, пишет Eesti Ekspress.

К этому времени суд уже принял одно решение о разделе имущества семьи. Шикарный особняк, который числился первоначально за Тынисом, в июле прошлого года перешел к Келли. Стоимость этого дома оценивается в 400 000 евро.

Семейные отношения дали трещину

Тынис говорит, что такой образ жизни, когда отец большую часть времени находится за границей с детьми, становится проверкой семейных отношений пары.

По словам Тыниса, его самое большое желание - улучшить отношения в семье, но для этого необходимо время и мир. Это желание трудно выполнить, поскольку ссоры в семье Сильдару расследует полиция.

Кристьян Лукк, пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции: "На основе полученной информации полиция возбудила уголовное дело по расследованию возможных случаев насилия".