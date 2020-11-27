Когда иссякли силы. Ильвес выпал из призовой тройки на последнем подъеме

В первом виде программы прыжках с трамплина Ильвес улетел на 144 метра и занял второе место, уступая лишь австрийцу Йоханнесу Лампартеру.

На дистанцию 5-километровой гонки Ильвес отправился спустя 11 секунд после лидера. К середине гонки его догнал двукратный чемпион мира норвежец Яри Рийбер, который после первого вида программы был четвертым и отставал от эстонца на 22 секунды.

24-летний Ильвес удерживал за собой третью позицию до последнего затяжного подъема, где его обошли еще два гонщика.

Победителем первого этапа двоеборцев стал Рийбер. Вторым финишировал Лампартер (+1,0). Замкнул тройку призеров норвежец Йенс Офтебро (+17,3). Ильвес занял в первой гонке сезона 5-е место (+29,8).

В рамках первого этапа Кубка мира в Руке у двоеборцев запланированы еще два старта.