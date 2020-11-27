Когда иссякли силы. Ильвес выпал из призовой тройки на последнем километре

В первом виде программы прыжках с трамплина Ильвес улетел на 144 метра и занял второе место, уступая лишь австрийцу Йоханнесу Лампартеру.

Все решил последний подъем

На дистанцию 5-километровой гонки Ильвес отправился спустя 11 секунд после лидера. К середине гонки его догнал двукратный чемпион мира норвежец Яри Рийбер, который после первого вида программы был четвертым и отставал от эстонца на 22 секунды.

Еще за полтора километра до финиша Ильвес удерживал за собой третью позицию, но на последнем отрезке дистанции, где был затяжной подъем, его обошли два гонщика.

Победителем первого этапа двоеборцев стал Рийбер. Вторым финишировал Лампартер (+1,0). Замкнул тройку призеров норвежец Йенс Офтебро (+17,3). Ильвес занял в первой гонке сезона 5-е место (+29,8), пропустив вперед представителя Германии Мануэля Файсста (+26,0).

В лыжной гонке эстонский двоеборец показал 38-й результат среди 50 стартовавших участников.

Ильвес: "Мог выступить лучше"

Тренирующийся в Норвегии 24-летний Ильвес так прокомментировал первый старт Кубка мира в интервью Sport Delfi: "Мог выступить чуть лучше. На трамплине немного недобрал, да и на лыжне был не самый хороший ход - отсутствовала свежесть в ногах. На последнем подъеме боролся с немцем за четвертое место, но не получилось".

"Если оценивать ситуацию в целом, то по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперед как на трамплине, так и на лыжне. Жду новых стартов", - добавил Ильвес.

В рамках первого этапа Кубка мира в Руке у двоеборцев запланированы еще два выступления, в которых двоеборцам придется преодолевать 10-километровую дистанцию.