КМ: российские биатлонисты остались без медалей в 38-й гонке подряд

В Хохфильцине завершился мужской масс-старт, который прошел в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Первое место занял Арнд Пайффер из Германии. На второй строчке расположился швед Мартин Понсилуома. Замкнул тройку сильнейших норвежец Тарьей Бе.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял десятое место. Матвей Елисеев стал 20-м, Евгений Гараничев — 21-м, Эдуард Латыпов — 23-м.
Эстонские спортсмены в этой гонке не участвовали.
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