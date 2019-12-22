КМ по биатлону: мужская и женская сборные России масс-старты провели неудачно

Победителем среди мужчин стал норвежец Йоханнес Бё. Он преодолел дистанцию за 41 минуту 36,3 секунды, допустив один промах на третьем огневом рубеже, передает "Чемпионат".

Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен (+42,1). Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё (+51,8). Француз Мартен Фуркад показал пятый результат. На финише его опередил соотечественник, Кентен Фийон Майе.

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция

Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 41:36.3 1 (0+0+1+0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) — +42.1 1 (0+0+1+0)

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +51.8 1 (0+0+0+1)

4. Кентен Фийон Майе (Франция) — +1:03.3 2 (0+1+1+0)

5. Мартен Фуркад (Франция) — +1:05.0 1 (0+1+0+0)

6. Йоханнес Дале (Норвегия) — +1:51.9 2 (0+0+2+0)...

11. Александр Логинов (Россия) — +2:17.4 2 (1+0+0+1)…

У женщин победительницей стала норвежка Тириль Экхофф. Она пробежала дистанцию за 38 минут 52,8 секунды, допустив два промаха на втором и четвёртом огневых рубежах.