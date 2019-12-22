КМ по биатлону: мужская и женская сборные России масс-старты провели неудачно(1)
На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) в воскресенье прошли мужской и женский масс-старты.
На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) в воскресенье прошли мужской и женский масс-старты.
Победителем среди мужчин стал норвежец Йоханнес Бё. Он преодолел дистанцию за 41 минуту 36,3 секунды, допустив один промах на третьем огневом рубеже, передает "Чемпионат".
Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен (+42,1). Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё (+51,8). Француз Мартен Фуркад показал пятый результат. На финише его опередил соотечественник, Кентен Фийон Майе.
Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Мужчины. Масс-старт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 41:36.3 1 (0+0+1+0)
2. Эмильен Жаклен (Франция) — +42.1 1 (0+0+1+0)
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +51.8 1 (0+0+0+1)
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — +1:03.3 2 (0+1+1+0)
5. Мартен Фуркад (Франция) — +1:05.0 1 (0+1+0+0)
6. Йоханнес Дале (Норвегия) — +1:51.9 2 (0+0+2+0)...
11. Александр Логинов (Россия) — +2:17.4 2 (1+0+0+1)…
У женщин победительницей стала норвежка Тириль Экхофф. Она пробежала дистанцию за 38 минут 52,8 секунды, допустив два промаха на втором и четвёртом огневых рубежах.
Второй стала представительница Италии Доротея Вирер (+1.24,9). Третьей финишировала шведка Линн Перссон (+1.25,1). Возглавлявшая до гонки общий зачёт Кубка мира норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд показала лишь 12-й результат.
Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она финишировала на шестом месте.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Женщины. Масс-старт
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 38:52.8 1 (0+1+0+1)
2. Доротея Вирер (Италия) — +1:24.9 2 (1+0+1+0)
3. Линн Перссон (Швеция) — +1:25.1 1 (1+0+0+0)
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1:35.6 4 (0+0+2+2)...
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1:43.6 2 (0+0+1+1)
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