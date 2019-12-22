22.12.2019, 16:39

КМ по биатлону: мужская и женская сборные России масс-старты провели неудачно

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КМ по биатлону: мужская и женская сборные России масс-старты провели неудачно
JEAN-PIERRE CLATOT, AFP/Scanpix

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) в воскресенье прошли мужской и женский масс-старты.

Победителем среди мужчин стал норвежец Йоханнес Бё. Он преодолел дистанцию за 41 минуту 36,3 секунды, допустив один промах на третьем огневом рубеже, передает "Чемпионат".

Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен (+42,1). Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё (+51,8). Француз Мартен Фуркад показал пятый результат. На финише его опередил соотечественник, Кентен Фийон Майе.

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.

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Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 41:36.3 1 (0+0+1+0)
2. Эмильен Жаклен (Франция) — +42.1 1 (0+0+1+0)
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +51.8 1 (0+0+0+1)
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — +1:03.3 2 (0+1+1+0)
5. Мартен Фуркад (Франция) — +1:05.0 1 (0+1+0+0)
6. Йоханнес Дале (Норвегия) — +1:51.9 2 (0+0+2+0)...
11. Александр Логинов (Россия) — +2:17.4 2 (1+0+0+1)…

У женщин победительницей стала норвежка Тириль Экхофф. Она пробежала дистанцию за 38 минут 52,8 секунды, допустив два промаха на втором и четвёртом огневых рубежах.

Второй стала представительница Италии Доротея Вирер (+1.24,9). Третьей финишировала шведка Линн Перссон (+1.25,1). Возглавлявшая до гонки общий зачёт Кубка мира норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд показала лишь 12-й результат.

Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она финишировала на шестом месте.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Женщины. Масс-старт

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 38:52.8 1 (0+1+0+1)
2. Доротея Вирер (Италия) — +1:24.9 2 (1+0+1+0)
3. Линн Перссон (Швеция) — +1:25.1 1 (1+0+0+0)
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1:35.6 4 (0+0+2+2)...
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1:43.6 2 (0+0+1+1)

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