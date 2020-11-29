КМ по биатлону | Лучшая гонка в жизни: эстонская спортсменка вошла в первую десятку!

Первое место заняла Ханна Эберг из Швеции. Второе место досталось Марте Рейселанд из Норвегии. Замкнула тройку сильнейших ее соотечественница Каролин Кноттен.
Туули Томингас прошла дистанцию без промахов и заняла седьмое место. Йоханна Талихярм с двумя промахами стала 62-й, Регина Оя (два промаха) — 67-й, а Кадри Лехтла с одним промахом среди 104 финишировавших заняла 86-е место.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (18-е место). Ульяна Кайшева — 26-я, Ирина Казакевич — 28-я, Евгения Павлова — 35-я, Лариса Куклина — 46-я, Тамара Воронина — 74-я.
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