КМ по биатлону: еще одна гонка без медалей для россиян. Масс-старт выиграла норвежка

Она преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 5,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Тириль Экхофф (отставание — 14 секунд; 1 промах), третье — итальянка Доротея Вирер (+26,9; 1).

Россиянка Ирина Казакевич, для которой этот масс-старт стал дебютным на Кубке мира, финишировала 24-й (+2.52,7; 5). Российские спортсмены не могут завоевать медали на этапах Кубка мира на протяжении 39 гонок. В последний раз медаль российской команде принес Александр Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).

Эстонские стреляющие лыжницы в гонке не участвовали.

Рёйселанн упрочила лидерство в общем зачете, на ее счету 415 очков. Второй идет шведка Ханна Эберг (378 очков), на третью строчку поднялась Экхофф (346). Казакевич опустилась на 26-е место (125).

Турнир возобновится 8 января в Оберхофе (Германия).