Клэбо неожиданно проиграл спринт, Кильп сломал палку в четвертьфинале

Конкуренцию норвежцам в финале попытался составить победитель Кубка мира прошлого сезона в общем зачете россиянин Александр Большунов, но он сдал на второй половине дистанции и занял четвертое место (+6,34).

Кильп заехал в четвертьфинал

Лучший из эстонских лыжников Марко Кильп показал в квалификации 13-й результат среди 86 участников, однако в четвертьфинале он сломал палку и финишировал в забеге последним.

В женском спринте тройную победу одержали шведские лыжницы во главе с Линн Сван. Молодая эстонка Авели Уусталу заняла в квалификации 58-е место среди 76 участниц.

Главный старт - чемпионат мира

Первый этап Кубка мира в Финляндии состоит из трех видов программы: помимо спринта, состоятся гонки с раздельного старта классическим ходом и гонки преследования коньковым ходом.

Главные старты нового сезона у лыжников - многодневка "Тур де Ски" и чемпионат мира в германском Оберстдорфе.