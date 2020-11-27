Клэбо неожиданно проиграл спринт, Кильп сломал палку в четвертьфинале

В финской Руке стартовал Кубок мира по лыжным гонкам. В скоротечном спринте классическим ходом весь пьедестал почета заняли норвежцы. Сенсационную победу одержал Эрик Вальнес, опередивший на финише знаменитого Йоханнеса Клэбо (+0,61).
Конкуренцию норвежцам в финале попытался составить победитель Кубка мира прошлого сезона в общем зачете россиянин Александр Большунов, но он сдал на второй половине дистанции и занял четвертое место (+6,34).
Кильп заехал в четвертьфинал
Лучший из эстонских лыжников Марко Кильп показал в квалификации 13-й результат среди 86 участников, однако в четвертьфинале он сломал палку и финишировал в забеге последним.
В женском спринте тройную победу одержали шведские лыжницы во главе с Линн Сван. Молодая эстонка Авели Уусталу заняла в квалификации 58-е место среди 76 участниц.
Главный старт - чемпионат мира
Первый этап Кубка мира в Финляндии состоит из трех видов программы: помимо спринта, состоятся гонки с раздельного старта классическим ходом и гонки преследования коньковым ходом.
Главные старты нового сезона у лыжников - многодневка "Тур де Ски" и чемпионат мира в германском Оберстдорфе.
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