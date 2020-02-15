Кийбус, Селевко и Самарин выступят в ледовом холле "Шкода"

Самым титулованным участников турнира является серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы Александр Самарин (Россия).

Короткую программу фигуристы будут выполнять в субботу (начало в 16:50), произвольную - в воскресенье (12:00). Вход - свободный.