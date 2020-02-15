15.02.2020, 14:30

Кийбус, Селевко и Самарин выступят в ледовом холле "Шкода"


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Eva-Lotta Kiibus.
Eva-Lotta Kiibus.Foto: Kimmo Brandt, EPA/Scanpix

15-16 февраля в ледовом холле "Шкода" пройдет международный турнир фигуристов Tallink Hotels Cup, в котором примут участие чемпионы Эстонии Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко.

Самым титулованным участников турнира является серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы Александр Самарин (Россия).

Короткую программу фигуристы будут выполнять в субботу (начало в 16:50), произвольную - в воскресенье (12:00). Вход - свободный.

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