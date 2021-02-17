Керсти Кальюлайд впервые пробежит Тартуский марафон

21 февраля пройдет Тартуский лыжный марафон - самое крупное спортивное мероприятие зимнего сезона в Эстонии.
На старт 63-километровой дистанции готовы выйти 3675 участников. Среди них будет и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая впервые выступит в Тартуском лыжном марафоне - она отправится на дистанцию под 1000-м стартовым номером. С полным списком участников марафона можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Для главы государства это будет третий лыжный марафон в нынешнем сезоне за последние три недели. Ранее самый длинный марафон Кальюлайд пробежала в 2017 году в Финляндии - тогда она покорила 50-километровую дистанцию.
В связи с действующими в Эстонии коронавирусными ограничениями зрители на Тартуский лыжный марафон не допускаются.
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