Керсти Кальюлайд впервые пробежит Тартуский марафон

На старт 63-километровой дистанции готовы выйти 3675 участников. Среди них будет и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая впервые выступит в Тартуском лыжном марафоне - она отправится на дистанцию под 1000-м стартовым номером. С полным списком участников марафона можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Для главы государства это будет третий лыжный марафон в нынешнем сезоне за последние три недели. Ранее самый длинный марафон Кальюлайд пробежала в 2017 году в Финляндии - тогда она покорила 50-километровую дистанцию.

В связи с действующими в Эстонии коронавирусными ограничениями зрители на Тартуский лыжный марафон не допускаются.