13.02.2021, 21:15

Керсти Кальюлайд пробежала второй лыжный марафон за две недели

 (51)
EST 87
President Kersti Kaljulaid osales Soome suurimal rahvaspordiüritusel Finlandia-hiihto, saavutades 50 km vabatehnikaga suusamaratonil naiste seas 70. koha.
President Kersti Kaljulaid (Finlandia hiihto - 2017 a)Foto: Karli Saul

Победителем Алутагузеского лыжного марафона на 44 км стали Март Пыллусте (2:00.20) и Татьяна Маннима (2:10.49).

Участница Олимпийских игр Маннима выиграла в этом году все три марафона лыжной серии Estoloppet. Всего дистанцию Алутагузеского марафона покорили 530 участников (РЕЗУЛЬТАТЫ).

В рамках Алутагузеского марафона накануне прошел ночной марафон на 22 км. Дистанцию преодолели 180 любителей лыжного спорта, в числе которых была президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Интересно, что 51-летняя глава государства за последние две недели пробежала уже два лыжных марафона - 30 января она преодолела 42 км на Вируском марафоне.

21 февраля пройдет самый крупный в Эстонии Тартуский лыжный марафон на 63 км.

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