Керсти Кальюлайд пробежала второй лыжный марафон за две недели

Участница Олимпийских игр Маннима выиграла в этом году все три марафона лыжной серии Estoloppet. Всего дистанцию Алутагузеского марафона покорили 530 участников (РЕЗУЛЬТАТЫ).

В рамках Алутагузеского марафона накануне прошел ночной марафон на 22 км. Дистанцию преодолели 180 любителей лыжного спорта, в числе которых была президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Интересно, что 51-летняя глава государства за последние две недели пробежала уже два лыжных марафона - 30 января она преодолела 42 км на Вируском марафоне.

21 февраля пройдет самый крупный в Эстонии Тартуский лыжный марафон на 63 км.