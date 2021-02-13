Керсти Кальюлайд пробежала второй лыжный марафон за две недели

Победителем Алутагузеского лыжного марафона на 44 км стали Март Пыллусте (2:00.20) и Татьяна Маннима (2:10.49).
Участница Олимпийских игр Маннима выиграла в этом году все три марафона лыжной серии Estoloppet. Всего дистанцию Алутагузеского марафона покорили 530 участников (РЕЗУЛЬТАТЫ).
В рамках Алутагузеского марафона накануне прошел ночной марафон на 22 км. Дистанцию преодолели 180 любителей лыжного спорта, в числе которых была президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Интересно, что 51-летняя глава государства за последние две недели пробежала уже два лыжных марафона - 30 января она преодолела 42 км на Вируском марафоне.
21 февраля пройдет самый крупный в Эстонии Тартуский лыжный марафон на 63 км.
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