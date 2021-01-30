Керсти Кальюлайд пробежала Вируский лыжный марафон

На марафонскую дистанцию вышли около 600 участников, среди которых была президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

На дистанции 21 км стартовали свыше 200 лыжников. Лучшее время показали Георгий Журба (1:20.23) и Каролина Кулль (1:23.54).

Главный организатор Вируского марафона Эви Торм была счастлива, что марафон состоялся. Порадовало ее и количество участников. "Все остались довольны. Спасибо всем, кто участвовал".

Следующий лыжный марафон серии Estoloppet Тамсалу - Неэрути пройдет 6 февраля.