30.01.2021, 20:50

Керсти Кальюлайд пробежала Вируский лыжный марафон

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EST
35. Viru suusamaraton
35. Viru suusamaratonFoto: Korraldajad

Вируский лыжный марафон на 42 км выиграли Сандер Линнус (1:59.43) и Татьяна Маннима (2:01.34).

На марафонскую дистанцию вышли около 600 участников, среди которых была президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

На дистанции 21 км стартовали свыше 200 лыжников. Лучшее время показали Георгий Журба (1:20.23) и Каролина Кулль (1:23.54).

Главный организатор Вируского марафона Эви Торм была счастлива, что марафон состоялся. Порадовало ее и количество участников. "Все остались довольны. Спасибо всем, кто участвовал".

Следующий лыжный марафон серии Estoloppet Тамсалу - Неэрути пройдет 6 февраля.

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