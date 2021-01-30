Керсти Кальюлайд пробежала Вируский лыжный марафон

Вируский лыжный марафон на 42 км выиграли Сандер Линнус (1:59.43) и Татьяна Маннима (2:01.34).
На марафонскую дистанцию вышли около 600 участников, среди которых была президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
На дистанции 21 км стартовали свыше 200 лыжников. Лучшее время показали Георгий Журба (1:20.23) и Каролина Кулль (1:23.54).
Главный организатор Вируского марафона Эви Торм была счастлива, что марафон состоялся. Порадовало ее и количество участников. "Все остались довольны. Спасибо всем, кто участвовал".
Следующий лыжный марафон серии Estoloppet Тамсалу - Неэрути пройдет 6 февраля.
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