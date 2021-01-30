30.01.2021, 02:50
Келли травмировала в США колено и отказалась от выступления
В американском Аспене начались Всемирные экстремальные игры (X Games). Старт нынешнего фестиваля неудачно сложился для 5-кратной чемпионки Игр Келли Сильдару.
В американском Аспене начались Всемирные экстремальные игры (X Games). Старт нынешнего фестиваля неудачно сложился для 5-кратной чемпионки Игр Келли Сильдару.
18-летняя эстонская фристайлистка собиралась выступать в трех видах программы, но из-за повреждения колена на разминке вынуждена была отказаться от выступления в дисциплинах биг-эйр и суперпайп.
Под вопросом участие Сильдару и в слоупстайле (начало в 20:00). В своем коронном виде программы эстонская фристайлистка выиграла в США четыре золотые медали.
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