30.01.2021, 02:50

Келли травмировала в США колено и отказалась от выступления


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Kelly Sildaru X-Mängudel.
Kelly Sildaru X-Mängudel.Foto: Eric Lars Bakke / ESPN Images

В американском Аспене начались Всемирные экстремальные игры (X Games). Старт нынешнего фестиваля неудачно сложился для 5-кратной чемпионки Игр Келли Сильдару.

18-летняя эстонская фристайлистка собиралась выступать в трех видах программы, но из-за повреждения колена на разминке вынуждена была отказаться от выступления в дисциплинах биг-эйр и суперпайп.

Под вопросом участие Сильдару и в слоупстайле (начало в 20:00). В своем коронном виде программы эстонская фристайлистка выиграла в США четыре золотые медали.

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