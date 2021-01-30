Келли травмировала в США колено и отказалась от выступления

18-летняя эстонская фристайлистка собиралась выступать в трех видах программы, но из-за повреждения колена на разминке вынуждена была отказаться от выступления в дисциплинах биг-эйр и суперпайп.

Под вопросом участие Сильдару и в слоупстайле (начало в 20:00). В своем коронном виде программы эстонская фристайлистка выиграла в США четыре золотые медали.