Келли Сильдару завоевала бронзу Кубка мира в Австрии

18-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару стала бронзовым призером австрийского этапа Кубка мира в дисциплине биг-эйр.
160,60 - таков результат молодой эстонской спортсменки по сумме двух лучших попыток в Крайшберге. Сильдару впервые в карьере выступала на этапе Кубка мира в биг-эйре.
Победительницей соревнований стала 22-летняя представительница Швейцарии Джулия Танно (173,40), опередившая в последней попытке француженку Тесс Ледо (172,40).
На австрийском этапе Кубка мира в Крайшберге выступали 25 спортсменок, в финале соперничали 5 фристайлисток.
Дания на фоне эпидемии ограничивает въезд и выезд из страны
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
Что означает эхо в телефонных разговорах
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального