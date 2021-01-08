Келли Сильдару завоевала бронзу Кубка мира в Австрии

160,60 - таков результат молодой эстонской спортсменки по сумме двух лучших попыток в Крайшберге. Сильдару впервые в карьере выступала на этапе Кубка мира в биг-эйре.

Победительницей соревнований стала 22-летняя представительница Швейцарии Джулия Танно (173,40), опередившая в последней попытке француженку Тесс Ледо (172,40).

На австрийском этапе Кубка мира в Крайшберге выступали 25 спортсменок, в финале соперничали 5 фристайлисток.