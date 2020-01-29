Келли Сильдару сменила тренера. Чемпионку мира теперь тренирует бойфренд

Слухи о романе этой пары появились в сентябре, когда Келли неожиданно отказалась от выступления на этапе Кубка мира в Новой Зеландии и вернулась в Эстонию. В то время отец и тогдашний тренер спортсменки Тынис Сильдару объяснил желание Келли встретить 1 сентября в кругу одноклассников.
Любовь нечаянно нагрянет
На самом деле в жизни Келли появился молодой человек, поэтому она не хотела находиться долгое время за пределами Эстонии. Позже пара перестала скрывать свои отношения, несколько раз засветившись вместе на публичных мероприятиях.
В интервью Eesti Päevaleht 5-кратная победительница Всемирных экстремальных игр подтвердила, что сменила тренера в конце августа, когда вернулась из Новой Зеландии. Правда, сам Устав уточнил, что вплотную стал тренировать Келли с ноября.
Тренер с инженерным уклоном
Афишировать свои отношения молодые люди не горят желанием. "Мне очень нравится спорт. Хочу больше говорить о нем, а не о личной жизни", - сказал тренер чемпионки.
Возлюбленный Келли - неоднократный чемпион Эстонии по фристайлу. В прошлом году он закончил Таллиннский технический университет. Сейчас продолжает обучение в магистратуре.
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