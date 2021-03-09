Келли Сильдару пренебрегла корона-запретами и смотрела Eesti Laul в большой компании. Пришлось извиняться(13)
Фристайлистка Келли Сильдару в субботу посетила многолюдную вечеринку, на которой вместе с друзьями смотрела финал Eesti Laul.
Фристайлистка Келли Сильдару в субботу посетила многолюдную вечеринку, на которой вместе с друзьями смотрела финал Eesti Laul.
Теперь Сильдару пришлось извиняться за свое необдуманное поведение в сториз своего Instagram:
"Я прошу прощения у тех людей, кого возмутило мое поведение. Ни я, ни кто-то из моих друзей не видел ничего плохого в том, чтобы собраться и вместе посмотреть финал Eesti Laul, — написала Сильдару.
”Олимпийский комитет Эстонии считает важным поведение каждого человека и всего общества, чтобы обеспечить эффективную борьбу с пандемией и возвращение к нормальной жизни. С этой целью в течение года мы проводили социальные кампании. Что касается упомянутой ситуации, то ее может прокомментировать только сам взрослый спортсмен, — сказал в интервью Kroonika генеральный секретарь Олимпийского комитета Эстонии Сийм Суклес.
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