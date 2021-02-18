Келли Сильдару об инциденте с отцом: "У него в руках был большой нож. Я думала, что со мной теперь все"

Интерес к этой телепередаче был основательно подогрет еще накануне. За сутки до эфира Тынис Сильдару и младший брат чемпионки мира Хенри выступили с обращением к общественности. Они сообщили, что ситуация вынудила их обратиться в полицию, поскольку подвергались нападениям со стороны Келли и Лилиан. Первой в полицию обратилась женская половина семьи.

Келли вступилась за маму

"Келли заступилась за меня. Когда она выступила против Тыниса, то, как и я, стала врагом и противником, которого надо подчинить себе. В какой-то момент Келли стала опасаться Тыниса", - сказала в телепередаче Лилиан Талвинг.

"Уходу из дому предшествовало постоянное и продолжительное психологическое насилие. Задержание. Оскорбление. Угроза. Затем был физический акт со стороны Тыниса, после которого я сбежала из дома", - добавила Лилиан. Во время передачи этот инцидент подтвердил друг семьи Хейки.

"Я видела, когда он делал физически больно маме - тогда я вмешалась. Мне было трудно смотреть, когда один близкий человек так плохо ведет себя по отношению к другому", - сказала Келли.

В телевизионной передаче получил слово и Тынис Сильдару. Он опроверг все обвинения. По его словам, в действительности многое было наоборот.

Мнение спортсменки не учитывалось

Отношения в семье пошли под откос в начале 2018 года, когда Келли восстанавливалась после операции на колене, из-за которой она вынуждена была пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

"Я все больше осознавала, что мнение Келли вообще не учитывается. Когда она говорила, что устала, то слышала в ответ - перестань ныть", - сказала физиотерапевт фристайлистки Сирли Хинн.

Келли Сильдару вспомнила в телепередаче инцидент с отцом во время поездки в США: "Он взял большой кухонный нож и спрятал его за спиной. Затем он идет ко мне и начинает обходить. У меня было чувство, что со мной теперь все. Никогда не знаешь, что он сделает в следующий момент".

В передаче была представлена аудиозапись разговора между Тынисом и Келли в ноябре 2018 года, когда в машине между ними вспыхнул конфликт. Отец изъяснялся с дочерью на повышенных тонах, применяя ненормативную лексику: