18.02.2021, 08:30

Келли Сильдару об инциденте с отцом: "У него в руках был большой нож. Я думала, что со мной теперь все"

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EST 57
Kelly ja Tõnis Sildaru
Kelly ja Tõnis SildaruFoto: Madis Veltman

Гостями передачи "Pealtnägija", которая вышла в эфире ЭТВ, были чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару и ее мама Лилиан Талвинг, рассказавшие о предполагаемом насилии в семье. Келли - в день выхода передачи ей исполнилось 19 лет - и Лилиан выдвинули обвинения в адрес главы семейства Тыниса Сильдару. Инциденты имели место в 2018-2019 годах.

Интерес к этой телепередаче был основательно подогрет еще накануне. За сутки до эфира Тынис Сильдару и младший брат чемпионки мира Хенри выступили с обращением к общественности. Они сообщили, что ситуация вынудила их обратиться в полицию, поскольку подвергались нападениям со стороны Келли и Лилиан. Первой в полицию обратилась женская половина семьи.

Келли вступилась за маму
"Келли заступилась за меня. Когда она выступила против Тыниса, то, как и я, стала врагом и противником, которого надо подчинить себе. В какой-то момент Келли стала опасаться Тыниса", - сказала в телепередаче Лилиан Талвинг.

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"Уходу из дому предшествовало постоянное и продолжительное психологическое насилие. Задержание. Оскорбление. Угроза. Затем был физический акт со стороны Тыниса, после которого я сбежала из дома", - добавила Лилиан. Во время передачи этот инцидент подтвердил друг семьи Хейки.

"Я видела, когда он делал физически больно маме - тогда я вмешалась. Мне было трудно смотреть, когда один близкий человек так плохо ведет себя по отношению к другому", - сказала Келли.

В телевизионной передаче получил слово и Тынис Сильдару. Он опроверг все обвинения. По его словам, в действительности многое было наоборот.

Мнение спортсменки не учитывалось
Отношения в семье пошли под откос в начале 2018 года, когда Келли восстанавливалась после операции на колене, из-за которой она вынуждена была пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

"Я все больше осознавала, что мнение Келли вообще не учитывается. Когда она говорила, что устала, то слышала в ответ - перестань ныть", - сказала физиотерапевт фристайлистки Сирли Хинн.

Келли Сильдару вспомнила в телепередаче инцидент с отцом во время поездки в США: "Он взял большой кухонный нож и спрятал его за спиной. Затем он идет ко мне и начинает обходить. У меня было чувство, что со мной теперь все. Никогда не знаешь, что он сделает в следующий момент".

В передаче была представлена аудиозапись разговора между Тынисом и Келли в ноябре 2018 года, когда в машине между ними вспыхнул конфликт. Отец изъяснялся с дочерью на повышенных тонах, применяя ненормативную лексику:

"Я не хочу Келли с тобой вместе кататься на лыжах. Не хочу...Я ненавижу тебя иногда, честно. Своей дочери я так не должен говорить. Ты просто как..."

Нелишне напомнить, что через два месяца после этого разговора Келли Сильдару впервые стала чемпионкой мира. За подготовку спортсменки отец получил тогда от государства в качестве премии 20 000 евро.

Битва за дом и за деньги
Осенью 2019 года Келли отказалась от тренерских услуг отца. Параллельно между членами семьи вспыхнула битва за дом в волости Саку, который был построен на призовые и спонсорские деньги Келли.

Сначала дом был записан на Тыниса, затем его переписали на Келли. Как сообщала Kroonika, ориентировочная цена дома в районе 400 000 евро. В нем проживает мужская половина семьи, а женская живет в квартире площадью 60 квадратных метров в Мустамяэ.

18 января Харьюский уездный суд после рассмотрения иска Тыниса принял решение в пользу Келли - полноправной хозяйкой дома является она. Тынис, однако, намерен обжаловать судебное решение - он по-прежнему требует равные доли для всех четырех членов некогда дружной семьи. В ходе суда выяснились интересные детали. 14-летний Хенри долгие годы, оказывается, был помощником тренера и главным смазчиком лыж Келли. Правда, об этом никто раньше почему-то не знал.

В передаче ЭТВ отмечалось, что в судах ожидают своего решения несколько споров между членами семьи Сильдару. Требует своего окончательного решения и вопрос распределения денежных средств. На кону в этой битве свыше 1 млн евро.

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