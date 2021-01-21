Келли Сильдару не сможет защитить титул чемпионки мира
Международная федерация лыжного спорта (ФИС) из-за пандемии коронавируса отмени ла чемпионат мира, который должен был пройти в феврале-марте в канадском Калгари. Таким образом, чемпионка мира Келли Сильдару не сможет защитить свой титул в хафпайпе, завоеванный два года назад в США.
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