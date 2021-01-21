21.01.2021, 09:50

Келли Сильдару не сможет защитить титул чемпионки мира


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Kelly Sildaru X-Games Aspen 2020 Slopestyle autasustamine
Kelly Sildaru Foto: Argo Ingver

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) из-за пандемии коронавируса отмени ла чемпионат мира, который должен был пройти в феврале-марте в канадском Калгари. Таким образом, чемпионка мира Келли Сильдару не сможет защитить свой титул в хафпайпе, завоеванный два года назад в США.

Первоначально чемпионат мира по фристайлу планировалось провести во второй половине февраля в Китае, но ФИС отменила его и перенесла в Канаду. Однако заокеанская сторона в конечном итоге отказалась от его проведения.

Следующий чемпионат мира по лыжному фристайлу запланирован на февраль 2023 года в грузинском Бакуриани.

Что касается Сильдару, то она в настоящий момент готовится в Швейцарии к выступлению на Всемирных играх экстремалов (X-Games), которые пройдут 29-31 января в США. 18-летняя эстонская спортсменка будет выступать в трех видах программы.

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