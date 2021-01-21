Келли Сильдару не сможет защитить титул чемпионки мира

Первоначально чемпионат мира по фристайлу планировалось провести во второй половине февраля в Китае, но ФИС отменила его и перенесла в Канаду. Однако заокеанская сторона в конечном итоге отказалась от его проведения.

Следующий чемпионат мира по лыжному фристайлу запланирован на февраль 2023 года в грузинском Бакуриани.

Что касается Сильдару, то она в настоящий момент готовится в Швейцарии к выступлению на Всемирных играх экстремалов (X-Games), которые пройдут 29-31 января в США. 18-летняя эстонская спортсменка будет выступать в трех видах программы.