Какие эмоции! Тарасова и Роднина жестко высказались друг о друге

В свое время Тарасова успешно тренировала Роднину и Александра Зайцева, которые выиграли под ее руководством две Олимпиады. Но когда фигуристы завершили спортивную карьеру, отношения между двумя дамами испортились. Очередной виток конфронтации дало большое интервью 73-летней Тарасовой интернет-порталу РБК.

Роднина не приехала на похороны матери

"Она вообще вздорная, Ира. Я так много, и тяжело, и радостно с ней работала, что мне общения с ней хватило на всю оставшуюся жизнь. Поэтому я совершенно свободна, это не моя подруга, не тот человек, с которым я могу разделить свою радость или горе.

Ее маму Юлию Яковлевну, которая жала ей соки руками с давлением 300, провожала на тот свет моя мама, а не Роднина. Ира из Америки не приехала. Есть какие-то вещи, которые остаются у тебя, потому что человек не меняется. Поэтому и всегда стеснялась, что она еврейка, и никогда об этом не говорила".

Также Тарасова выразила недовольство поведением Родниной в отношении известного хореографа Елены Черкасской. "У нее был рак 4-й степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию".

У Тарасовой проблемы с головой?

Такие слова 70-летняя Роднина не могла оставить без ответа. Депутат Госдумы резко высказалась о Тарасовой в разговоре с порталом Sport24:

"Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2001 году. Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет".