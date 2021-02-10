Какие денежные призы получают биатлонисты на чемпионате мира?

В каждой индивидуальной гонке чемпионата мира на кону 112 250 евро. Денежные призы получают от Международного союза биатлонистов 20 лучших участников. За первое место полагается 25 000 евро, за второе - 19 000, бронзовая медаль стоит 14 000 евро. Участник, занявший 20-е место, получает 650 евро.

В эстафетах (мужская, женская, смешанная) денежные призы получают 6 лучших команд. Победитель чемпионата мира - 28 000 евро, серебряный призер - 22 000 евро, бронзовый медалист - 18 000 евро.

В одиночной смешанной эстафете, в которой выступают 2 участника, призовые также получают 6 команд. Главный приз - 14 000 евро, серебро стоит 11 000, за бронзу полагается 9000 евро.