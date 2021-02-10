Какие денежные призы получают биатлонисты на чемпионате мира?

На чемпионате мира по биатлону, который стартовал в Словении, помимо медалей и очков в зачет Кубка мира, биатлонисты получают еще и денежные призы.
В каждой индивидуальной гонке чемпионата мира на кону 112 250 евро. Денежные призы получают от Международного союза биатлонистов 20 лучших участников. За первое место полагается 25 000 евро, за второе - 19 000, бронзовая медаль стоит 14 000 евро. Участник, занявший 20-е место, получает 650 евро.
В эстафетах (мужская, женская, смешанная) денежные призы получают 6 лучших команд. Победитель чемпионата мира - 28 000 евро, серебряный призер - 22 000 евро, бронзовый медалист - 18 000 евро.
В одиночной смешанной эстафете, в которой выступают 2 участника, призовые также получают 6 команд. Главный приз - 14 000 евро, серебро стоит 11 000, за бронзу полагается 9000 евро.
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