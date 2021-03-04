Какая гонка! Швеция вырвала победу у Беларуси на финишной прямой

После заключительной стрельбы первой с огневого рубежа убежала белоруска Елена Кручинкина. Лишь 3 секунды уступала ей Эльвира Эберг.

Драматичная развязка

Кручинкина лидировала до последнего поворота, но на финишной прямой шведка ее обошла. Бронзовым призером эстафеты стала сборная Франции (1+8; +27,8).

Чешский этап Кубка мира проходит на равнине, поэтому плотность результатов очень высока. В одной минуте от победителей вместились еще 8 команд. Долго лидировавшие норвежки на третьем этапе залезли на штрафной круг и откатились в итоге на 5-е место (1+10; +40,0). Российский квартет финишировал 8-м (0+11; +51,6).

Талихярм заработала 3 штрафных круга

Неудачно провела заключительную эстафету сезона сборная Эстонии (Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас, Кадри Лехтла). Начало было очень хорошим. Оя с безупречной стрельбой завершила стартовый этап на 10-м месте.

К сожалению, Талихярм на стрельбе из положения лежа заработала 3 штрафных круга. Рассчитывать после этого на высокое место не приходилось. Эстонский квартет занял 17-е место среди 21 команды (4+10; +4.39,9).

5 марта в Нове-Место пройдет мужская эстафета. В программе чешского этапа Кубка мира также спринтерские гонки и пасьюты.