28.01.2021, 16:30
Как закончится лыжный этап Кубка мира в шведском Фалуне?
29-31 января в шведском Фалуне пройдет очередной этап Кубка миру по лыжному спорту. После скандального завершения предыдущего этапа в Лахти новые старты лыжников вызывают повышенный интерес.
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