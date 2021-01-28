28.01.2021, 16:30

Как закончится лыжный этап Кубка мира в шведском Фалуне?


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Как закончится лыжный этап Кубка мира в шведском Фалуне?
SuusatamineEPA

29-31 января в шведском Фалуне пройдет очередной этап Кубка миру по лыжному спорту. После скандального завершения предыдущего этапа в Лахти новые старты лыжников вызывают повышенный интерес.

В Фалуне мастера лыжных гонок будут соперничать в гонке с раздельного старта, масс-старте и спринте.

В общем зачете Кубка мира лидируют россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

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