Кайса Мякярайнен ушла из биатлона вслед за Фуркадом. В последней гонке она завоевала деревянную медаль

В заключительной гонке - гонке преследования на домашнем этапе Кубка мира в Контиолахти - Мякярайнен заняла 4-е место, уступив 28 секунд победительнице - Жюлии Симон из Франции, и допустив 4 промаха на 4 огневых рубежах. Второе и третье места заняли соответственно Селин Гаспарин (Швейцария) и Лиза Витоцци (Италия).

"Я рада, что моя последняя стрельба получилась чистой. Не ожидала, что мое прощание с биатлоном состоится здесь, на домашнем стадионе в Контиолахти. Но я рада, что это произошло именно здесь" - заявила Кайса после финиша.

За свою карьеру Мякярайнен выиграла золото чемпионата мира в 2011 году (гонка преследования), еще пять раз поднималась на подиум гонок чемпионата мира, участвовала в трёх Олимпиадах, выиграла 27 гонок Кубка мира и 3 раза одерживала победу в общем зачете.

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