К российским биатлонистам ворвалась полиция. Без Украины не обошлось

Полицейские не стучали – силовики открыли замок гостиничного номера сами. Гараничев их не интересовал - все внимание было приковано к Логинову. Полиция проторчала в номере полтора часа, изъяв у биатлониста телефон и компьютер.

Украинец выручил россиянина

Поводом для обыска стало аккредитация личного тренера лидера сборной России Александра Касперовича - в его номер полицейские также заглянули. Союз биатлонистов России почему-то не смог сделать аккредитацию тренеру, поэтому Касперович проходил на трассу, одолжив аккредитационную карту у представителя сборной Украины.

Бдительные контролеры Международного союза биатлонистов (ИБУ) заметили чужую аккредитацию и сделали запрос в полицию: дескать, российский тренер скрывается под чужой фамилией, возможны темные дела. Поскольку ранее Логинов отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, о чем ему в Антерсельве неоднократно соперники припоминали, то полиция решила обыскать гостиничные номера членов российской делегации и автомобиль, на котором передвигался Логинов.

Выбрали момент

Интересно, что запрос в полицию ИБУ сделал еще в среду, 19 февраля, а с обыском для ордера карабинеры нагрянули лишь три дня спустя за несколько часов до старта эстафеты.

Руководство российского биатлона уверено, что полицейская облава - чистая провокация, цель которой выбить из равновесия Логинова. Лидер российской команды завоевал в Антерсельве золотую и бронзовые медали.

Уснуть после обыска Логинов и Гараничев не смогли. Мужская эстафета биатлонистов начнется в 15:45.