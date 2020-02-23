23.02.2020, 16:57

Йоханнес Бё выиграл гонку, от которой отказался Логинов. Эстонцы не участвовали

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Йоханнес Бё на финише гонки с общего старта
Йоханнес Бё на финише гонки с общего стартаФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency

Заключительную гонку чемпионата мира по биатлону - мужской масс-старт на 15 км - выиграл норвежец Йоханнес Бё.

Он чисто отстрелялся на всех огневых рубежах и выиграл 42 секунды у ближайшего преследователя - Куентена Фийона-Майе из Франции. На третьем месте еще один француз - Эмиль Жакелен, который отвоевал бронзу у Тарея Бё. Это золото стало первым и единственным для Йоханнеса Бё на чемпионате мира в Антерсельве.

Эстонские спортсмены не попали в 30 сильнейших по итогам предыдущих гонок и не участвовали в масс-старте.

Гонка оказалась омрачена отказом Александра Логинова от участия в соревнованиях. Лидер российской сборной заявил, что не чувствует в себе сил стартовать после двух допросов итальянской полиции, позаимствовавшей у спортсмена средства связи. Поводом для визита карабинеров стала аккредитация российского тренера Александра Касперовича, которая оказалась поддельной.

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