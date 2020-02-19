Известный украинский фигурист скончался в Китае. Ему было 29 лет

Двукратный чемпион Украины по фигурному катанию среди юниоров Николай Бондарь скончался в китайском городе Сучжоу, сообщает Footballua.Tv.
Причиной смерти, по заключению врачей, стала остановка сердца во сне. В мае Николаю исполнилось бы 30 лет.
Годы расцвета карьеры Николая Бондаря пришлись на вторую половину нулевых. Он дважды становился чемпионом страны среди юниоров и трижды — призером взрослых чемпионатов Украины. В 2011 году снялся с чемпионата Украины и завершил спортивную карьеру, после чего перешел на тренерскую работу.
В последнее время Николай тренировал фигуристов в Китае.
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