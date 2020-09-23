Известный семейный врач снабжал Алавера пустыми бланками рецептов и шприцами(2)
Из материалов расследования по делу бывшего тренера эстонских лыжников Мати Алавера выясняется, что тартуский семейный врач Тарво Киудма (он был доктором лыжной сборной Эстонии) передал ему десятки пустых бланков рецептов, шприцев и лекарств, внесенные в список запрещенных препаратов.
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