23.09.2020, 17:55

Известный семейный врач снабжал Алавера пустыми бланками рецептов и шприцами

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Известный семейный врач снабжал Алавера пустыми бланками рецептов и шприцами
Tarvo KiudmaMarko Mumm

Из материалов расследования по делу бывшего тренера эстонских лыжников Мати Алавера выясняется, что тартуский семейный врач Тарво Киудма (он был доктором лыжной сборной Эстонии) передал ему десятки пустых бланков рецептов, шприцев и лекарств, внесенные в список запрещенных препаратов.

Переписка по электронной почте в августе 2016 года:

Алавер: "Привет, Тарво. Завтра я прошу 20 пустых бланков рецептов с печатью и подписью".

Киудма: "Когда ты придешь? Шприцы уже готовы".

В ходе допроса Киудма пояснил, что Алавер спрашивал у него бланки рецептов для покупки препаратов в других странах.

На вопрос - как сделать так, чтобы в бланки рецептов не вписывали препараты, включающие запрещенные вещества? - Киудма ответил так: "Я доверял Мати Алаверу и надеялся, что он не будет вписывать в рецепты запрещенные препараты. Я не знаю, нарушил ли он это доверие".

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