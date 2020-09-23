Известный семейный врач снабжал Алавера пустыми бланками рецептов и шприцами

Переписка по электронной почте в августе 2016 года:

Алавер: "Привет, Тарво. Завтра я прошу 20 пустых бланков рецептов с печатью и подписью".

Киудма: "Когда ты придешь? Шприцы уже готовы".

В ходе допроса Киудма пояснил, что Алавер спрашивал у него бланки рецептов для покупки препаратов в других странах.

На вопрос - как сделать так, чтобы в бланки рецептов не вписывали препараты, включающие запрещенные вещества? - Киудма ответил так: "Я доверял Мати Алаверу и надеялся, что он не будет вписывать в рецепты запрещенные препараты. Я не знаю, нарушил ли он это доверие".