Из героя в антигерои. Про Мати Алавера делают документальный фильм

"В Эстонии сделали 10 интервью. Однако из-за коронавирусной ситуации сделать интервью с интересующими нас персонами за границей сейчас очень сложно. По этой причине запланированный на начало 2021 года выход фильма на экран находится под вопросом", - признал в интервью журнала Kroonika Кярмас.

Трагедия влиятельного человека

Идея создания документального фильма возникла после допинг-скандала на прошлогоднем чемпионате мира по лыжному спорту в Австрии, в котором оказались замешаны подопечные Алавера.

"Первоначально мы сосредоточились на допинг-скандале, но чем дальше время отдаляет нас от прошлогодних событий, тем сильнее видна трагедия, связанная с некогда влиятельной персоной. В результате его деятельности умер не только лыжный спорт - были потеряны вера и доверие, разрушен труд многих людей", - добавил Кярмас.

Автор фильма неоднократно обращался к Алаверу с просьбой дать интервью, но ответа от тренера не получил.

Преступление и наказание

За подготовку эстонских лыжников Алавер был награжден двумя орденами (их у него после допинг-скандала забрали) и трижды получал Государственную премию.

За склонение спортсменов к допингу Алавер получил в Харьюском уездном суде 1 год лишения свободы условно.

Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала эстонского специалиста на 4 года.