Итальянская биатлонистка вырвала золото чемпионата мира

29-летняя Вирер очень сильна в контактных гонках, что она убедительно доказала в минувшее воскресенье, выиграв золото в пасьюте, но индивидуалка никогда не была ее любимой дисциплиной.

Вирер отыграла полторы минуты

На первых двух огневых рубежах Вирер - ее часто называют секс-символом современного биатлона - заработала по минуте штрафа и занимала лишь 17-е место. Немке Ванессе Хинц она уступала по ходу гонки почти полторы минуты. Однако две последние стрельбы итальянка провела безупречно и вырвала победу.

Не скрывавшая эмоций после финиша Хинц (у нее был промах на последней стрельбе) заняла второе место (1; +2,2) - она впервые поднялась на пьедестал почета в индивидуальной гонке чемпионата мира. Бронза у норвежки Марте Ройселанн (2; +15,8).

На старт индивидуальной гонки вышли 100 биатлонисток. Казахстанка Галина Вишневская стала единственной участницей, поразившей все 20 мишеней - она заняла 9-е место (+1.31,4).

Эстонок подвела стрельба

Не лучшим образом выступили в гонке на 15 км эстонские биатлонистки. Неудачная стрельба отодвинула их во вторую половину судейского прокола. Лучшая из эстонского трио Йоханна Талихярм заняла 53-е место (4; +5.41,8).

Программу чемпионата мира в Антерсельве продолжит 19 февраля мужская индивидуальная гонка на 20 км.