Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

Она призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного заболевания сосудов. ”К сожалению, оно не лечится”, — заявила она, уточнив, что диагноз ей поставили в 2003 году.

Ранее Слуцкая уже говорила, что страдает от васкулита. ”Спасибо, что я выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом”, — рассказала она в 2019 году.

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