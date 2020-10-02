Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала порталу Teleprogramma.pro о своей неизлечимой болезни.
Она призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного заболевания сосудов. ”К сожалению, оно не лечится”, — заявила она, уточнив, что диагноз ей поставили в 2003 году.
Ранее Слуцкая уже говорила, что страдает от васкулита. ”Спасибо, что я выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом”, — рассказала она в 2019 году.
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