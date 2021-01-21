Индивидуальная гонка биатлонисток преподнесла сюрпризы

Австрийская биатлонистка в трех гонках подряд становилась бронзовым призером Кубка мира, а теперь впервые в карьере поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Второе место заняла опытная украинка Юлия Джима, которая единственная из участниц безошибочно преодолела все четыре огневых рубежа (0; +43,7). Третий результат показала француженка Анаис Шевалье (1; +1.04,0).

Лучшая из эстонских биатлонисток Йоханна Талихярм заняла 27-е место (2; +3.18,7). Неудачно выступила в индивидуальной гонке лидер сборной Эстонии Туули Томингас, стартовавшая в группе сильнейших. С первого рубежа она начала хватать штрафные минуты и заняла в итоге 83-е место среди 93 участниц (8; +9.35,2).

Помимо индивидуальных гонок, в Антерсельве биатлонистки также будут соревноваться в масс-старте и эстафете. Итальянский этап Кубка мира - последняя репетиция перед февральским чемпионатом мира в словенской Плклюке.