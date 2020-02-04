Хорошая новость! В Отепя заработали снежные пушки

"Работа идет полным ходом. Задействованы как свои, так и арендованные снежные пушки, чтобы максимально использовать в ближайшие дни минусовую температуру", - сказал председатель оргкомитета по проведению чемпионата Европы по биатлону Айвар Нигол.

Спортивный центр Техванди также заказал специальный контейнер из Польши, который позволяет производить искусственный снег при плюсовой температуре. Его мощность до 100 метров снежной трассы в день.

Чемпионат Европы по биатлону - в его программе 8 гонок - стартует в Отепя 26 февраля.

Главный турнир года у биатлонистов чемпионат мира пройдет в итальянской Антерсельве 13-23 февраля.