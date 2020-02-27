Хорошая новость! Таллиннский лыжный марафон все же состоится

По словам организатора марафона Райвара Вахера, необычно объявлять о проведении марафона за четыре дня до его начала, однако погодные условия нынче таковы, что реагировать приходится на ходу.

"Знакомство с трассой и прогноз погоды дают надежду, что сможем порадовать в воскресенье поклонников лыж. Если марафон проводить, то это надо делать сейчас и теперь", - сказал Вахер.

Регистрация участников проходит на сайте Estoloppet. Длина основной дистанции 38 км, короткой - 19 км. Предусмотрены и детские заезды.

Таллиннский марафон пройдет на трассе Центра лыжного спорта и туризма Кырвемаа.