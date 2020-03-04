Грузинский фигурист Лука Берулава: наш дуэт может стать звездой мирового уровня
С 4 по 8 марта в таллиннском ледовом холле Тондираба проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Наверняка, среди них — будущие мировые звезды.
С 4 по 8 марта в таллиннском ледовом холле Тондираба проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Наверняка, среди них — будущие мировые звезды.
Фигурист Лука Берулава, который в паре с Алиной Бутаевой выступает за Грузию, говорит, что на этих соревнованиях в парном фигурном катании много достойных претендентов на хорошие места. ”Наши конкуренты — это пара из Америки, пара из Германии и пара из Китая”, — признает фигурист.
Грузинский фигурист уверен, что их дуэт вскоре может стать звездами мирового уровня: ”Мы пока юниоры, но у нас прекрасный дуэт, который вскоре может стать звездой мирового уровня”.
Кстати, на зимней юношеской Олимпиаде-2020 Лука с Алиной завоевали две медали — бронзу в парах и золото в командном зачете.
”Фигурное катание становится все более популярным во всем мире. Многим нравится заниматься фигурным катанием, отсюда и такая конкуренция, причем во всех видах”, — отмечает Лука. Проходящий в Таллинне юношеский чемпионат мира по фигурному катанию соберет в Тондираба 175 спортсменов из 44 стран.
В заключение он говорит, что в Эстонии красиво и спокойно, но медленно.
Алина Бутаева и Лука Берулава тренируются в Перми у Павла Слюсаренко и Алексея Меньшикова.
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