Грузинский фигурист Лука Берулава: наш дуэт может стать звездой мирового уровня

Фигурист Лука Берулава, который в паре с Алиной Бутаевой выступает за Грузию, говорит, что на этих соревнованиях в парном фигурном катании много достойных претендентов на хорошие места. ”Наши конкуренты — это пара из Америки, пара из Германии и пара из Китая”, — признает фигурист.

Грузинский фигурист уверен, что их дуэт вскоре может стать звездами мирового уровня: ”Мы пока юниоры, но у нас прекрасный дуэт, который вскоре может стать звездой мирового уровня”.

Кстати, на зимней юношеской Олимпиаде-2020 Лука с Алиной завоевали две медали — бронзу в парах и золото в командном зачете.

”Фигурное катание становится все более популярным во всем мире. Многим нравится заниматься фигурным катанием, отсюда и такая конкуренция, причем во всех видах”, — отмечает Лука. Проходящий в Таллинне юношеский чемпионат мира по фигурному катанию соберет в Тондираба 175 спортсменов из 44 стран.