Главный тренер сборной России по биатлону назвал причину провальных результатов(7)
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал причину провальных результатов на Кубке мира в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sports.ru.
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал причину провальных результатов на Кубке мира в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sports.ru.
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил форму команды на первых этапах Кубка мира.
– У некоторых спортсменов сложилось мнение, что они будут разбегаться уже на этапах Кубка мира, набирать форму за счет первых гонок сезона. В этой части я принципиально не согласен – мировой биатлон давно ушел от такой практики, а мы, к сожалению, все еще мыслим так, стараемся следовать…
Соответственно, нам не хватило подводящей, развивающей работы до сезона. Объемы делали – не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно. Период вкатывания – между летним чемпионатом России (конец сентября) и до зимы – нас подвел. Где-то здесь мы ошиблись. Видимо, работа, которую сделала команда, не достаточна для достижения более высокого результата.
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