28.01.2021, 12:05

Главный биатлонист планеты брал взятки от России проститутками


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Главный биатлонист планеты брал взятки от России проститутками
Pilt on illustratiivneAFP

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (ИБУ) установила, что бывший президент организации Андерс Бессеберг (Норвегия) и экс-генеральный секретарь Николь Реш (Германия) защищали интересы России в допинговых делах.

Бессеберг и Реш подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов. Расследование началось весной 2018 года из-за показаний информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. Доказательств сокрытия проб независимая комиссия ИБУ не установила.

Секс в холодной Сибири
Однако в ходе расследования было установлено, что Бессеберг неоднократно защищал интересы России. В качестве компенсации он получал взятки от России в виде услуг проституток и поездок на охоту, отмечается в рапорте комиссии.

Когда Бессеберг приезжал в Россию, в его распоряжении были переводчицы модельной внешности. Информаторы ИБУ считают, что эти переводчицы, которых предоставляла Россия, были проститутками.

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Сам Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток в России. Он имел сексуальную связь с одной и той же русской девушкой на этапах Кубка мира в Ханты-Мансийске и Тюмени. Девушка сказала боссу, что является фанаткой биатлона. Секс с переводчицами Бессеберг отрицал.

Наказание пока не вынесено
Экс-президенту ИБУ предъявлены несколько конкретных обвинений в защите интересов России. Так, в марте 2018 года в Тюмени прошел финальный этап Кубка мира, хотя многие члены организации просили Бессеберга перенести его из России в другую страну.

Бессеберг возглавлял ИБУ 26 лет. Пост президента организации он вынужден был покинуть в апреле 2018 года. Окончательное решение о санкциях в отношении 74-летнего функционера будет вынесено позже.

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