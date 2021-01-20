Генеральная репетиция биатлонистов начинается в Антерсельве

21 января в Антерсельве начинается очередной этап Кубка мира по биатлону. Итальянские старты станут для стреляющих лыжников генеральной репетицией перед февральским чемпионатом мира в словенской Поклюке.
Программу итальянского этапа Кубка мира откроет женская индивидуальная гонка на 15 км. В Антерсельве биатлонисты также будут соревноваться в масс-стартах и эстафетах.
После шести этапов в женском зачете Кубка мира лидирует норвежка Марте Ройселанд - 579 очков. За ней расположились ее соотечественница Тирил Экхофф (560) и шведка Ханна Эберг (550). Сильнейшая эстонская биатлонистка Туули Томингас занимает 34-е место - 120 очков.
В мужском зачете Кубка мира также доминируют норвежцы. Йоханнес Бе набрал 618 очков. Его преследуют открытие нынешнего сезона Стурла Легрейд (564) и Тарьей Бе (511).
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