05.03.2020, 19:30

ГАЛЕРЕЯ | Анна Леванди: мы можем гордиться нашим залом, нашим чемпионатом мира, нашим фигурным катанием

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Анна Леванди
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Iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistluste avamine
Iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistluste avamineFoto: Jaanus Lensment

В прошлом успешная фигуристка, а ныне - известный в Эстонии тренер по фигурному катанию Анна Леванди делится своими впечателениями от проходящего в Таллинне чемпионата мира среди юниоров. Леванди была главным постановщиком торжественной церемонии открытия ЧМ.

Собравшиеся в Таллинне на чемпионат мира специалисты со всей планеты, которых я знаю длительное время — многих еще с тех пор, когда сама выступала, с другими многие годы контактирую уже как тренер — отмечают, что многим в Эстонии они были очень приятно удивлены.

Во-первых, нашим прекрасным катком. Совершенно точно могу сказать, что не так уж часто выделяются для соревнований по фигурному катанию такие грандиозные сооружения, как ледовый холл "Тондираба". Последний пример — недавний чемпионат Европы, который проходил буквально в натянутой посреди поля палатке. Похожая история была у фигуристов и на молодежных Олимпийских играх в Лозанне. Аренда огромных залов требует больших затрат, и далеко не всегда получается проводить соревнования в сооружениях, которые бы отвечали нашим ожиданиям и представлениям. И мы можем гордиться тем, что юниорский ЧМ проходит в "Тондираба": это арена, где есть всё необходимое как для зрителей, так и для спортсменов.

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Наши гости также приятно удивлены и самим Таллинном. У многих было представление, что это какая-то окраина России, а они увидели европейскую столицу: по архитектуре, по вкусу, с которым одеваются ее жители, с современным городским автопарком, с отличным качеством отелей, ресторанов и в целом обслуживания. Многие были поражены и сделали для себя открытие нового места, куда приятно приезжать и находиться. При этом я говорю нашим гостям: "Вы не видели еще Таллинн летним!"

Ни одного отрицательного отзыва об организации мирового первенства я еще не слышала. Не потому, что приехавшие сюда энтузиасты фигурного катания стесняются подмечать отрицательные моменты — когда люди долго друг друга знают, они говорят откровенно. Мы в самом деле проводим соревнования на очень хорошем уровне.

Конечно, всегда могут возникнуть какие-то накладки или маленькие проблемы… И здесь самое важное — реакция на них оргкомитета и работающих там людей: у нас сразу же приходят на помощь и стараются всё исправить. Больших проблем я не встречала, всё проходит гладко и по плану. Гости отмечают доброжелательность принимающей стороны, и это тоже радует, поскольку говорит о нашем профессионализме в проведении крупных соревнований. Неспроста же нам доверили уже во второй раз чемпионат Европы.

Безусловно обрадовало и шикарное выступление с короткой программой нашего Александра Селевко: встать рядом с тройкой сильнейших — для нашей маленькой страны это грандиозный успех! Держим за него кулаки в произвольной программе, и, конечно, болеем за всех наших юных фигуристов!

Церемония открытия: здорово, что всё удалось!

У меня всегда высокие амбиции и требования к качеству того, чего я делаю. Открытие юношеского чемпионата мира прошло очень солидно и презентабельно.

Прекрасно выглядела Элина Нечаева. Ее потрясающий голос в кубатуре катка просто звенел. Был очень эффектен номер с освещением ее платья, которое расходилось по всей площадке белоснежного льда… Как мне представляется, по своему облику Элина идеально подходит для фигурного катания. Она показала очень высокий уровень.

Хорош был номер с флагами. Я очень рада, что бывший мой подопечный Валдис Минталс со своей женой и партнершней Екатериной Бокий в данный момент были в Эстонии. Они много заняты в различных международных шоу-программах, но мне удалось их задействовать в церемонии открытия. Валдис и Екатерина усилили номер своими эффектными и рисковыми элементами, к тому же танец с флагами всегда выглядит очень впечатляюще, эмоционально и даже торжественно.

При этом нужно учитывать, что у нас прошло всего две репетиции! Это говорит о дисциплине наших спортсменов, профессиональном отношении к своему делу. С ними было легко работать.

Отдельных слов заслуживает детский танец. Представляете, за две репетиции нам нужно было создать с почти сотней очень юных фигуристов в возрасте от 6 до 9 лет из разных клубов Таллинна положительный веселый танец, который дал бы юниорскому чемпионату настроение юности и задора! Детки были просто очаровательны, они идеально четко исполнили свой номер! И доказали, что мы в Эстонии занимаемся фигурным катанием массово и профессионально. А это в свою очередь означает, что у нас этот вид спорта выходит на новый уровень: выросла сильная плеяда тренеров, появились крепкие клубы и школы.

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