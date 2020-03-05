ГАЛЕРЕЯ | Анна Леванди: мы можем гордиться нашим залом, нашим чемпионатом мира, нашим фигурным катанием

Ни одного отрицательного отзыва об организации мирового первенства я еще не слышала. Не потому, что приехавшие сюда энтузиасты фигурного катания стесняются подмечать отрицательные моменты — когда люди долго друг друга знают, они говорят откровенно. Мы в самом деле проводим соревнования на очень хорошем уровне.

Конечно, всегда могут возникнуть какие-то накладки или маленькие проблемы… И здесь самое важное — реакция на них оргкомитета и работающих там людей: у нас сразу же приходят на помощь и стараются всё исправить. Больших проблем я не встречала, всё проходит гладко и по плану. Гости отмечают доброжелательность принимающей стороны, и это тоже радует, поскольку говорит о нашем профессионализме в проведении крупных соревнований. Неспроста же нам доверили уже во второй раз чемпионат Европы.

Безусловно обрадовало и шикарное выступление с короткой программой нашего Александра Селевко: встать рядом с тройкой сильнейших — для нашей маленькой страны это грандиозный успех! Держим за него кулаки в произвольной программе, и, конечно, болеем за всех наших юных фигуристов!

Церемония открытия: здорово, что всё удалось!

У меня всегда высокие амбиции и требования к качеству того, чего я делаю. Открытие юношеского чемпионата мира прошло очень солидно и презентабельно.

Прекрасно выглядела Элина Нечаева. Ее потрясающий голос в кубатуре катка просто звенел. Был очень эффектен номер с освещением ее платья, которое расходилось по всей площадке белоснежного льда… Как мне представляется, по своему облику Элина идеально подходит для фигурного катания. Она показала очень высокий уровень.

Хорош был номер с флагами. Я очень рада, что бывший мой подопечный Валдис Минталс со своей женой и партнершней Екатериной Бокий в данный момент были в Эстонии. Они много заняты в различных международных шоу-программах, но мне удалось их задействовать в церемонии открытия. Валдис и Екатерина усилили номер своими эффектными и рисковыми элементами, к тому же танец с флагами всегда выглядит очень впечатляюще, эмоционально и даже торжественно.

При этом нужно учитывать, что у нас прошло всего две репетиции! Это говорит о дисциплине наших спортсменов, профессиональном отношении к своему делу. С ними было легко работать.