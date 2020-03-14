Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, но не взял Кубок мира. Логинов — 7-й

На старт гонки преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами гонщики уходили с теми же гандикапами, которые образовались в результате спринта.

Основная борьба за победу развернулась между норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом, который за сутки до гонки объявил об окончании карьеры. Для общей победы в Кубке мира Бё необходимо было занять минимум 4-е место в гонке или надеяться, что Фуркад проведет неудачную гонку. Надежды норвежца на хрустальный глобус едва не разбились о его третью стрельбу, на которой он допустил 3 промаха. Но после идеальной стрельбы на заключительном огневом рубеже Бё остался четвертым, что принесло ему общую победу (отрыв от Фуркада составил всего два очка, 913 против 911 очков).

Мартен Фуркад выиграл гонку, а компанию ему на подиуме составили его партнеры по сборной Франции Эмиль Жакелен и Куэнтен Фийон Майе (третье место в общем зачете Кубка мира). Лучшим из россиян оказался Александр Логинов (7-е место). Эту же 7-ю позицию Логинов занял в Кубке мира.

Эстонцы Рене Цахкна и Калев Эрмитс показали 48-й и 49-й результаты, отстав от победителя почти на 5 минут.

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