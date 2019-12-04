Фуркад вернулся! Знаменитый француз выиграл индивидуальную гонку

Второе место занял Симон Дестье (1; +12,7). Бронзовым призером стал Кантен Фийон-Майе (3; +1.50,8).

15 гонок без подиума

Прошлый сезон для Фуркада сложился неудачно. В общем зачете Кубка мира он занял только 12-е место, а на чемпионате мира остался без медалей.

Последний раз 31-летний Фуркад побеждал на этапах Кубка мира в декабре прошлого года в австрийском Хохфильцене. Его бесподиумная серия насчитывала 15 гонок.

У эстонского лыжника 13 минут штрафа

Индивидуальная гонка на 20 км в Эстерсунде прошла с большим преимуществом французов. В ТОП-10 попали сразу 5 представителей французского биатлона, швейцарец Беньямин Вегер, норвежские братья Тарьей и Йоханнес Бе, россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Как и в воскресном спринте, неудачно выступили эстонские биатлонисты. Лучший из них Рене Захкна занял 59-е место (2; +7.16,9). Калев Эрмитс показал 66-й результат (6; +7.56,8), а бывший лыжник Райдо Рянкель занял 102-е место среди 105 финишировавших участников (13; +16.32,5).

Программу шведского этапа Кубка мира продолжит 5 декабря индивидуальная женская гонка на 15 км.