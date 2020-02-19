Фуркад вернулся! Теперь он 12-кратный чемпион мира

До последнего рубежа на медаль высшей пробы претендовал норвежец Йоханнес Бе, но неточный выстрел лишил его золота (2; +57,0). Бронзовым призером стал австриец Доминик Ландертингер (1; +1.22,1).
Не день Логинова
Единственным биатлонистом, поразившим все 20 мишеней оказался американец Лейф Нордгрен. Благодаря точной стрельбе он взлетел на 8-е место (0; +3.04,3).
В число претендентов на медаль входил перед гонкой россиянин Александр Логинов, завоевавший уже в Антерсельве золотую и бронзовые награды.
Несмотря на две минуты штрафа, он до последнего огневого рубежа претендовал на призовой подиум. Однако сразу три (!) неточных выстрела отодвинули его на 15-е место (5; +4.06,9). Впереди оказались два партнера по команде - Никита Поршнев (он занял 11-е место) и Евгений Гараничев, показавший 14-й результат.
Захкна показал хорошую стрельбу
Хорошую стрельбу продемонстрировал в индивидуальной гонке лидер мужской сборной Эстонии Рене Захкна. Свой единственный промах он допустил на первом огневом рубеже.
Однако на лыжне Захкна значительно уступал соперникам в скорости. Возможно, он держал в голове предстоящую смешанную эстафету. В итоге Захкна занял 35-е место среди 104 участников (1; +5.30,4).
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