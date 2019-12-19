Фуркад расстроен отстранением России

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился мнением об отстранении сборной России от участия в крупных мировых соревнованиях, передает ”Чемпионат.com”.
”Я не рад этому решению и расстроен отстранением России. Но после того, что мы видели в исполнении России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции. Я уверен, что русские получили ценный урок и выиграют от этого в будущем”, — заявил француз.
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