Фристайлистка Келли Сильдару о зарплате тренеру и покупке гири
Завершившийся зимний сезон Келли Сильдару заметно отличался от предыдущих. 18-летняя фристайлистка больше времени провела за школьной партой и меньше соревновалась.
Завершившийся зимний сезон Келли Сильдару заметно отличался от предыдущих. 18-летняя фристайлистка больше времени провела за школьной партой и меньше соревновалась.
К тому же у Келли сменился в минувшем сезоне тренер. Вместо отца, который довел фристайлистку до титула чемпионки мира, тренировочным процессом теперь руководит друг спортсменки Михкель Устав.
Зарплата оформлена на нового тренера
В феврале Келли стала совершеннолетней и теперь самостоятельно решает ряд вопросов.
Чемпионка мира является спортсменом уровня А+ с окладом 4000 евро (брутто) в месяц. Тренеру спортсменки по существующим правилам полагается ежемесячно от ЭОК 1800 евро. Раньше такую поддержку получал отец фристайлистки.
"Теперь это зарплату с зимы получает Михкель", - сказала Сильдару в интервью Eesti Päevaleht.
Тренировки в домашних условиях
Во время коронавирусной пандемии Келли, как и подавляющее большинство спортсменов, вынуждена поддерживать форму в домашних условиях.
"Делаю в основном силовые тренировки. Использую для упражнений гантели, полностью заполненный рюкзак, бутылки с водой. Но нагрузку надо, видимо, увеличить. Придется купить в "Призме" гирю".
Если силовые тренировки можно проводить в домашних условиях, то традиционные для весны тренировочные сборы на снегу в Швейцарии и Финляндии из-за пандемии пришлось отменить.
В начале осени Келли обычно тренировалась в Новой Зеландии. Фристайлистка надеется, что к этому времени ситуация в мире войдет в нормальное русло, однако этот план может претерпеть изменения.
"В это время я должна быть в школе, - признала Сильдару. - К сожалению, сейчас очень часто приходится переделывать планы".
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