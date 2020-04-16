Фристайлистка Келли Сильдару о зарплате тренера и покупке гири

К тому же у Келли сменился в минувшем сезоне тренер. Вместо отца, который довел фристайлистку до титула чемпионки мира, тренировочным процессом теперь руководит друг спортсменки Михкель Устав.

Зарплата оформлена на нового тренера

В феврале Келли стала совершеннолетней и теперь самостоятельно решает ряд вопросов.

Чемпионка мира является спортсменом уровня А+ с окладом 4000 евро (брутто) в месяц. Тренеру спортсменки по существующим правилам полагается ежемесячно от ЭОК 1800 евро. Раньше такую поддержку получал отец фристайлистки.

"Теперь это зарплату с зимы получает Михкель", - сказала Сильдару в интервью Eesti Päevaleht.

Тренировки в домашних условиях

Во время коронавирусной пандемии Келли, как и подавляющее большинство спортсменов, вынуждена поддерживать форму в домашних условиях.

"Делаю в основном силовые тренировки. Использую для упражнений гантели, полностью заполненный рюкзак, бутылки с водой. Но нагрузку надо, видимо, увеличить. Придется купить в "Призме" гирю".

Если силовые тренировки можно проводить в домашних условиях, то традиционные для весны тренировочные сборы на снегу в Швейцарии и Финляндии из-за пандемии пришлось отменить.

В начале осени Келли обычно тренировалась в Новой Зеландии. Фристайлистка надеется, что к этому времени ситуация в мире войдет в нормальное русло, однако этот план может претерпеть изменения.

"В это время я должна быть в школе, - признала Сильдару. - К сожалению, сейчас очень часто приходится переделывать планы".