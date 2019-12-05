Французская сказка продолжается. Эстонская красавица показала класс

Единственная биатлонистка отстрелявшая без ошибок Юлия Джима (Украина) заняла второе место (0; +11,1). Тройку призеров замкнула Жюлья Симон (Франция), заработавшая две минуты штрафа на последней стрельбе (2; +17,7).

Лучшая гонка Гайм

Из четырех эстонских биатлонисток, вышедших на старт, лучше всех провела индивидуальную гонку Грете Гайм.

Допустив лишь один промах на первой стрельбе (когда такое было в последний раз?), она заняла 27-е место (1; +3.32,0). Так высоко первая красавица эстонского биатлона еще никогда на этапах Кубка мира не поднималась.

Талихярм промахнулась 6 раз

Неудачно сложилась 15-километровая гонка для лидера сборной Эстонии Йоханны Талихярм. На каждом огневом рубеже она хватала штрафные минуты, заняв в итоге 81-е место среди 100 финишировавших участниц (6; +8.05,9).

В общем зачете Кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер - 96 очков. Талихярм занимает 39-е место (14), Гайм на 41-й строчке (14).

Первый этап Кубка мира по биатлону завершится 7-8 декабря эстафетными гонками.