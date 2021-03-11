11.03.2021, 20:06

Француз Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии. Россияне и эстонцы огорчили


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Француз Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии. Россияне и эстонцы огорчили
Кентен Фийон-МайеAP

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем спринтерской гонки на предпоследнем этапе Кубка мира. Соревнования походят в чешском Нове-Место.

Результат француза на 10-километровой дистанции составил 22 минуты 7,2 секунды, он не допустил промахов на двух огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё (отставание 11,3 секунды; 0 промахов), третьим стал итальянец Лукас Хофер (+14,8; 0).

Лучший из россиян Матвей Елисеев – 16-й.

Мужчины, спринт

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 22.07,2 (0)

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 11,3 (0)

3. Лукас Хофер (Италия) – 14,8 (0)

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 22,7 (0)

5. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) – 23,4 (1)

6. Антонин Гигонна (Франция) – 23,6 (1)

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 30,0 (0)

8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 36,7 (1)

9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 37,0 (2)...

16. Матвей Елисеев (Россия) – 49,9 (0)

17. Александр Логинов (Россия) – 50,2 (0)...

25. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.07,4 (2)...

30. Евгений Гараничев (Россия) – 1.22,8 (0)...

38. Карим Халили (Россия) – 1.43,9 (2)...

62. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.14,2 (2)

В сборной Эстонии лучшим был Кристо Сиймер - 71-е место (1; +2.29,9). Роберт Хелдна занял 98-е место (3; +3.40,2), Райдо Рянкель - 99-е место (6; +3.54,4).

В пятницу пройдет женский спринт. Этап в Чехии завершится 14 марта.

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