Франция прервала гегемонию норвежцев, Эстонию не пустили на финиш

Мужская эстафета проходила в сильный снегопад, который создавал определенные сложности стреляющим лыжникам как на огневом рубеже, так и на дистанции.

Фуркад сделал свое дело

Французы прервали гегемонию норвежцев, выигравших три предыдущие эстафеты. Скандинавы, в рядах которых отсутствовал лидер команды Йоханнес Бе, финишировали вторыми - 0+10; +1.12,2). Замкнули тройку призеров австрийцы (0+4; +1.24,3), опередившие на заключительном отрезке гонки россиян (0+5; +1.32,3).

Победу французской команды предопределило уверенное выступление Мартена Фуркада на втором этапе. Безупречно отстреляв на двух рубежах, он оторвался от преследователей к экватору гонки на минуту с лишним. Партнерам Фуркада оставалось лишь не растерять это преимущество.

До последней стрельбы шанс попасть в призеры сохранял российский квартет, за который на последнем этапе выступал Александр Логинов. Однако он совершил один неточный выстрел и россияне в третий раз в нынешнем сезоне финишировали четвертыми.

Худшая эстафета Эстонии

Неудачно выступил в Рупольдинге эстонский квартет (Рене Захкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Рандо Рянкель). Из-за большого отставания от лидеров судьи остановили его перед заключительным этапом. На момент остановки эстонская четверка занимала 22-е место среди 26 команд.

В Кубке наций лидируют норвежцы, опережающие Фроанцию и Германию. Эстонские биатлонисты занимают 18-е место среди 30 команд.

Немецкий этап Кубка мира в Рупольдинге завершат в воскресенье гонки преследования.