01.11.2019, 19:25

ФОТОНОВОСТЬ: Чемпионка мира вышла на лед в лосинах и купальнике


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Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron
Gabriella Papadakis ja Guillaume CizeronFoto: Francois Mori, AP

Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) с мировым рекордом выиграли ритм-танец на третьем этапе "Гран-при" во французском Гренобле - 88,69.

Внимание публики привлекли костюмы фигнуристов. Пападакис вышла на лед в розовых лосинах и голубом купальнике, а Сизерон - в розовой майке.

Наряды фигуристов вызвали неоднозначные отзывы. Победитель Олимпиады-2006 в танцах на льду Роман Костомаров критически оценил костюм француза. "Они катаются здорово, но партнер должен быть мужиком, а здесь не пойми чего", – заявил российский фигурист.

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