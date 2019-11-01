ФОТОНОВОСТЬ: Чемпионка мира вышла на лед в лосинах и купальнике

Внимание публики привлекли костюмы фигнуристов. Пападакис вышла на лед в розовых лосинах и голубом купальнике, а Сизерон - в розовой майке.

Наряды фигуристов вызвали неоднозначные отзывы. Победитель Олимпиады-2006 в танцах на льду Роман Костомаров критически оценил костюм француза. "Они катаются здорово, но партнер должен быть мужиком, а здесь не пойми чего", – заявил российский фигурист.