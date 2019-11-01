ФОТОНОВОСТЬ: Чемпионка мира вышла на лед в лосинах и купальнике

Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) с мировым рекордом выиграли ритм-танец на третьем этапе "Гран-при" во французском Гренобле - 88,69.
Внимание публики привлекли костюмы фигнуристов. Пападакис вышла на лед в розовых лосинах и голубом купальнике, а Сизерон - в розовой майке.
Наряды фигуристов вызвали неоднозначные отзывы. Победитель Олимпиады-2006 в танцах на льду Роман Костомаров критически оценил костюм француза. "Они катаются здорово, но партнер должен быть мужиком, а здесь не пойми чего", – заявил российский фигурист.
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