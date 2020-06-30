ФОТО: Звезда эстонского спорта съездила в Нарву и порассуждала о русских с эстонцами

В минувшие выходные известная эстонская конькобежка Саския Алусалу в рамках интеграционного проекта провела в Нарве мастер-класс по технике катания на роликовых коньках.
В ходе встречи с нарвитянами завязалась дискуссия - кого считать в Эстонии русским, а кого эстонцем? Свои мысли по этому поводу 26-летняя Алусалу изложила в социальных сетях.
"Является ли русскоязычный человек, который знает эстонскую культуру, литературу и историю больше эстонцем, чем некоторые родившиеся в Эстонии эстонцы, которые демонстрируют свой "патриотизм" и знание родного языка в интернет-комментариях, совершая не меньше десяти орфографических ошибок в одном предложении?" - задалась вопросом уроженка Йыгева Алусалу.
"Или наоборот. Вероятно имеет все же значение только то - вы Человек или нет. Все роли и нации приходят после..."
На зимней Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане Алусалу показала наилучший результат среди эстонских спортсменов, заняв четвертое место в шорт-треке. В том же году она была признана лучшей спортсменкой Эстонии.
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