ФОТО: Знаменитый фигурист совершил каминг-аут

Французский фигурист выразил опасение, что его признание может затмить его победы, В то же время Сизерон надеется, что оно поможет ЛГБТ-сообществу.

"Я хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму", — приводит слова Сизерона "Чемпионат" со ссылкой на L'Equipe.

В минувшем сезоне бурное обсуждение среди любителей фигурного катания вызвали костюмы французского дуэта в ритм-танце: Габриэла вышла на лед в розовых лосинах и голубом купальнике, а Гийом - в розовой майке.

В честь Международного дня борьбы с гомофобией, который отмечался 17 мая, знаменитый фигурист выложил в "Инстаграме" совместное фото с партнером.