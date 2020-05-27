ФОТО: Знаменитый фигурист совершил каминг-аут

Серебряный призер Олимпиады-2018 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон объявил, что является геем. Четырехкратный чемпион мира выступает в паре с Габриэлой Пападакис.
Французский фигурист выразил опасение, что его признание может затмить его победы, В то же время Сизерон надеется, что оно поможет ЛГБТ-сообществу.
"Я хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму", — приводит слова Сизерона "Чемпионат" со ссылкой на L'Equipe.
В минувшем сезоне бурное обсуждение среди любителей фигурного катания вызвали костюмы французского дуэта в ритм-танце: Габриэла вышла на лед в розовых лосинах и голубом купальнике, а Гийом - в розовой майке.
В честь Международного дня борьбы с гомофобией, который отмечался 17 мая, знаменитый фигурист выложил в "Инстаграме" совместное фото с партнером.
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